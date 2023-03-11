Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась забавным видео, в котором показала пародию на популярный мем "текст по-дебильному написан".

Так, в своем видео Даша отыграла двух персонажей – себя и свою подругу, и изобразила ситуацию, как они с подругой записывают видео. Так, в одной части блогерша появилась в темной кофточке с декоративными шпильками. Во второй часто она уже в джинсах и яркой синей толстовке и с очками на глазах.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Одно из любимых видео в интернете". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки:

"Даша, у тебя талант".

"100 раз пересмотрела".

"Обожаю твои актерские способности".

"Мне зашло. Молодец, обязательно продолжай!".

"Даша, ты нереально крутая".

"Прекрасно".

"Красотка".

"Гениально".

"Даша огонь".

"Боже, это бомба!".

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