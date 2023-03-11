Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить "розрепанці" – небольшие картофельные пирожки, скрепленные только по краям. Этим рецептом с шеф-поваром поделилась телеведущая Леся Никитюк, которая родом из Хмельнитчины, где это старинное блюдо до сих пор популярно.
Для теста берем:
- 5 средних картофелин
- 2 яйца (+ 1 яйцо для смазки)
- 3 ст. л. муки
- соль по вкусу
Для мошенницы:
- 100 г ядер грецкого ореха
- 100 г тыквенных семян
- 1 ст.л. растительного масла
- 2 луковицы
- 2 ст. л. семена льна
- 4 ст. л. сметаны 20%
- 1 ч.л. соли
- ½ ч.л. сахара
- щепотка черного молотого перца
Для начинки:
- 200 г гороха
- 1 ст. л. смальца
- 2 луковицы
- щепотка соли
- щепотка сахара
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Сразу замочите горох в холодной воде на ночь. Утром слейте воду, залейте новую и варите до готовности на среднем огне (20-30 минут). Затем процедите и пропустите горох через мясорубку или перебейте в блендере.
Обжарьте на смальце мелко порезанный лук до золотистого цвета. Добавьте его в гороховое пюре, посолите и добавьте щепотку сахара.
Чтобы приготовить тесто, отварите картофель в мундирах, очистите, пропустите через мясорубку, добавьте 2 яйца, 3 ст. л. муки, посолите. Замесите тесто. Включите духовку разогреваться до 180 градусов.
Из картофельного теста сформируйте лепешки размером с ладонь, в каждый выложите начинку и защипните в форме лодочек, чтобы середина пирожка осталась открытой.
Пирожки выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Сверху смажьте картофельники взбитым яйцом и отправьте в духовку на 50-60 минут.
Тем временем приготовьте маштарку. Для этого порежьте мелко 2 луковицы и обжарьте их на 1 ст. л. растительного масла. Положите в макитру или ступу грецкие орехи, семена льна, семена тыквы, жареный лук, сахар, соль, молотый перец и хорошо перетрите до однородной массы. Добавьте в нее сметану и еще раз хорошо перемешайте.
Пирожки извлеките из духовки, выложите на миску и подавайте горячими с соусом маштаркой.
Напомним, Евгений Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
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