Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить "розрепанці" – небольшие картофельные пирожки, скрепленные только по краям. Этим рецептом с шеф-поваром поделилась телеведущая Леся Никитюк, которая родом из Хмельнитчины, где это старинное блюдо до сих пор популярно.

Для теста берем:

5 средних картофелин

2 яйца (+ 1 яйцо для смазки)

3 ст. л. муки

соль по вкусу

Для мошенницы:

100 г ядер грецкого ореха

100 г тыквенных семян

1 ст.л. растительного масла

2 луковицы

2 ст. л. семена льна

4 ст. л. сметаны 20%

1 ч.л. соли

½ ч.л. сахара

щепотка черного молотого перца

Для начинки:

200 г гороха

1 ст. л. смальца

2 луковицы

щепотка соли

щепотка сахара

Сразу замочите горох в холодной воде на ночь. Утром слейте воду, залейте новую и варите до готовности на среднем огне (20-30 минут). Затем процедите и пропустите горох через мясорубку или перебейте в блендере.

Обжарьте на смальце мелко порезанный лук до золотистого цвета. Добавьте его в гороховое пюре, посолите и добавьте щепотку сахара.

Чтобы приготовить тесто, отварите картофель в мундирах, очистите, пропустите через мясорубку, добавьте 2 яйца, 3 ст. л. муки, посолите. Замесите тесто. Включите духовку разогреваться до 180 градусов.

Из картофельного теста сформируйте лепешки размером с ладонь, в каждый выложите начинку и защипните в форме лодочек, чтобы середина пирожка осталась открытой.

Пирожки выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Сверху смажьте картофельники взбитым яйцом и отправьте в духовку на 50-60 минут.

Тем временем приготовьте маштарку. Для этого порежьте мелко 2 луковицы и обжарьте их на 1 ст. л. растительного масла. Положите в макитру или ступу грецкие орехи, семена льна, семена тыквы, жареный лук, сахар, соль, молотый перец и хорошо перетрите до однородной массы. Добавьте в нее сметану и еще раз хорошо перемешайте.

Пирожки извлеките из духовки, выложите на миску и подавайте горячими с соусом маштаркой.

Напомним, Евгений Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

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