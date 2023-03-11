Рэперша Alyona Alyona подчеркнула, что у нее накипело, ведь некоторые культурные деятели воспользовались пропуском за границу на несколько дней, но назад уже не вернулись.

После громкого скандала с бежавшим из Украины в Турцию комиком Андреем Щегелем украинские артисты столкнулись с новыми распоряжениями Министерства культуры и цифровой трансформации. Многих сейчас будут проверять по-новому и не пускать за границу. Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona на этом фоне выступила с обращением на своей странице в Инстаграм-Сториз.

Рэперша подчеркнула, что у нее накипело, ведь некоторые культурные деятели воспользовались пропуском за границу на несколько дней, но назад уже не вернулись. Из-за этого многим честным артистам, которые занимаются благотворительностью, стало трудно выезжать за границу.

"Это несправедливо по отношению к честным артистам. Предатели должны быть наказаны. Очень печально, что кто-то использует разрешение от Минкульта, а потом не возвращается. Еще более печально, что нас всех закроют в Украине и мы больше не сможем заниматься благотворительностью и говорить об Украине там, где необходимо", - отметила Alyona Alyona.

Alyona Alyona призвала Минкульт создать такое решение по этому вопросу, которое удовлетворит всех. То есть нужно внедрить суровое наказание для артистов-предателей, но справедливое решение должно быть для тех, кто действительно занимается благотворительностью.

Напомним, Alyona Alyona предложила украинцам пообщаться лично, но есть условие.

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