Продюсерка Ирина Горовая показала, как провела время с дочерью и сыном от Потапа в Будапеште.

Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известная украинская продюсерка, которая была замужем за Алексеем Потапенко (Потапом). Но в 14-м году пара развелась, а через несколько лет стало известно, что Алексей женился на Насте Каменских. У Горовой есть двое детей - Наташа, которая была от отношений до Потапа, а также Андрей, совместный сын Ирины и Алексея. При этом бывшие супруги продолжали общаться после развода и занимались совместным бизнесом. А в прошлом году Горовая рассказала о завершении сотрудничества с Потапом.

Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Горовая показала, как провела время с детьми в Будапеште.

"Семейный момент", - написала Ирина.

Фанаты, включая дочь Горовой и жену Дмитрия Монатика, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Боже, какие фотки, нереально";

"Остров Маргит Будапешт";

"И не скажешь что мама с детьми, молодец, хороших детей вырастила".

А до этого Ирина поздравила украинок с 8-м марта.

"Свободные и уровни. С нашим днем, девушки. Благодаря всем женщинам мира всех поколений и времен за то, что боролись за наши права и возможности", - написала Ирина.

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