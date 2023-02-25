Падчерица Потапа Наташа Горовая показала, как провела время с матерью, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая - дочь продюсерки Ирины Горовой, которая больше 10 лет была замужем за исполнителем Потапом. У пары есть совместный сын Андрей. Также у Горовой есть дочь от прошлых отношений - Наташа. Девушка выросла настоящей красоткой и ведет свой блог в Инстаграм. А в этот раз Горовая-младшая поделилась кадрами, как провела время с матерью и своим псом.

"В начале недели отдала плёнку на проявление. Именно сегодня пришли фотографии. На них частица воспоминаний из Украины. Моя дорогая мамочка. Мой Жорик. Моя красивая страна.

Совсем скоро мы встретимся снова.

Уже год идет борьба за нашу свободу.

2023 год нашей победы над злом.

Слава Украине. Слава нашим Героям. Слава нашему Президенту", - написала Наташа в публикации.

Мама решила прокомментировать публикацию: "Моя кошечка".

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Какие крутые";

"Очень красивые фото".

А до этого Наташа поделилась снимками, где уже был один пес, подписав их следующим образом:

"Когда выходишь утром в гостиную, он всю ночь играл в Hogwarts Legacy".

Напомним, падчерица Потапа, которая вышла замуж за араба, рассказала о жизни в Ливане

А еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа в мини похвасталась результатами тренировок в спортзале

Также Politeka писала, что Горовая показала подросшего сына Потапа, который никак не приедет в Украину



