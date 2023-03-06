Продюсерка Ирина Горовая показала сына от экс-мужа Алексея Потапенко (Потапа)", поделившись кадрами из Будапешта в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известная украинская продюсерка, которая была женой Алексея Потапенко (Потапа). У пары есть совместный сын Андрей, которому сейчас 14 лет. Также звездная пара совместно управляла продюсерским центром, но Ирина сообщила о прекращении сотрудничества с Алексеем в прошлом году, пожелав ему успеха в любом из направлений, которое он выберет.

Не забывает Горовая и об Инстаграм, где делится не только работой, но и личными кадрами. А в этот раз Ирина поделилась кадрами, где звезда была вместе со своим сыном Андреем в Будапеште.

"Однажды в метро", - написала звезда в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков, включая дочь Ирины Горовой и жену Сергея Бабкина, и написали комментарии:

"Боже, какой Андрюха взрослый";

"Однажды в метро взяла с собой Настю";

"Ну Андрюха и рэпер";

"Весь в Потапа самый крутой рэпер";

"С Потапом ничего нет похожего, с ним, ваша копия, Потап материал".

А до этого Ирина делилась личным фото из Будапешта. Звезда позировала возле цветущего дерева, но все еще в куртке и шапке.

"Чувствуется весна", - написала лаконично Горовая публикаци.

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