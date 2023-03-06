Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известная украинская продюсерка, которая была женой Алексея Потапенко (Потапа). У пары есть совместный сын Андрей, которому сейчас 14 лет. Также звездная пара совместно управляла продюсерским центром, но Ирина сообщила о прекращении сотрудничества с Алексеем в прошлом году, пожелав ему успеха в любом из направлений, которое он выберет.
Не забывает Горовая и об Инстаграм, где делится не только работой, но и личными кадрами. А в этот раз Ирина поделилась кадрами, где звезда была вместе со своим сыном Андреем в Будапеште.
"Однажды в метро", - написала звезда в публикации.
Фанаты поставили сотни лайков, включая дочь Ирины Горовой и жену Сергея Бабкина, и написали комментарии:
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"Боже, какой Андрюха взрослый";
"Однажды в метро взяла с собой Настю";
"Ну Андрюха и рэпер";
"Весь в Потапа самый крутой рэпер";
"С Потапом ничего нет похожего, с ним, ваша копия, Потап материал".
А до этого Ирина делилась личным фото из Будапешта. Звезда позировала возле цветущего дерева, но все еще в куртке и шапке.
"Чувствуется весна", - написала лаконично Горовая публикаци.
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