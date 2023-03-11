Популярный украинский исполнитель Алексей Завгородный, более известный как Позитив и бывший солист группы "Время и Стекло", часто делится со соей аудиторией новостями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз артист не прошел мимо скандала с артистами-предателями, который в целом затронул всей украинских селебрити из-за усложнения выезда за границу.

Как известно, недавно прогремел скандал с некоторыми артистами, которые сбежали за границу, получив разрешение на выезд от Министерства культуры. После этого в ведомстве решили ужесточить правила для всех деятелей культуры, которые ездят за границу с благотворительными миссиями.

Позитив решил выразится по этому поводу, он рассказал, сколько средств смог аккумулировать за свои поездки, и обратился к президенту, Минкульту и другим ведомствам, с требованием не препятствовать выезду за границу артистам.

"Обращаюсь к @op_ukraine, Президенту Украины, @mkip_ukraine, @o.tkachenko.ua, @verkhovna_rada_of_ukraine к и ко всем, кто принимает решение о предоставлении разрешения для пересечения границы для артистов: Митцям нужен культурный путь! Предателей, пренебрегающих таким делом, нужно лишать гражданства или штрафовать. А средства направлять на культурное развитие страны или ВСУ. Позвольте сознательным деятелям культуры иметь возможность продолжать свою миссию и помогать Украине!", - написал Алексей.

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