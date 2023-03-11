На своей странице в Instagram ведущий возмутился отношением некоторых блогеров к своему контенту.

"Мой инстаграм всегда о любви и об уважении. И конечно мой инстаграм такой же как ваш, потому что мы все здесь делимся эмоциями и мыслями. Недавно увидел вырезку из интервью известной блогерши, где она очень переживает, что посты о войне испортят стиль ее страницы. А это заработок и все такое. Моя страница это люди. Мои близкие. Меня постоянно блокируют и моя страница всегда под угрозой, но я не буду растить цветочки и разрабатывать план ведения страницы. Чтобы увеличить охваты и количество лайков", — пишет Анатолий Анатолич.

Поэтому он решил посвятить пост молодой семье, погибшей от удара российской ракетой С300 по Запорожью.

"Папа Илья и мама Камила. Им было по 23 года. Их дочь Эмилия. Ей было 8 месяцев. Она родилась, и не успела увидеть Украину без войны. 💔 Война продолжается. И продолжается геноцид украинцев. Мы должны поддерживать друг-друга. Помогать, защищать, ценить Не забывать ни одного героя. Не забывать и не прощать ни одной жертвы этой агрессии. Если вы верите в бога, то помолитесь за этих невинных людей. Если не верите, то просто напомните себе еще раз, что мы должны быть вместе. Помогать столько, сколько можете. И мы все преодолеем", — подчеркнул Анатолий Анатолич.

Напомним, Анатолий Анатолич, не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.