На сайте Президента Украины разместили петицию с просьбой присвоить высшее государственное отличие "Герой Украины" погибшему бойцу из Локачинской общины Владимирского района Вадиму Гаврисюку. Об этом сообщила украинская певица Злата Огневич на своей социальной странице в Инстаграм-Сториз.
Злата Огневич отметила, что старший лейтенант Вадим Гаврисюк служил в десантно-штурмовых войсках, был командиром десантно-штурмовой роты. Он погиб на Луганском направлении, защищая Украину.
"Прошу наградить званием Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" – за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в тексте петиции.
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Активно занимался спортом. В 2015 году занял первое место на Всеукраинской спартакиаде допризывной молодежи в дисциплине "полоса препятствий". Дальше Вадим учился в Одесской военной академии по специальности. А уже в 2021 году Вадим Гаврисюк принимал участие в учениях со своим подразделением в качестве командира штурмовой роты.
Злата Огневич отметила, что ее знакомая попросила подписать петицию.
Напомним, что "Холостячка" Огневич призвала женщин не бояться вести бизнес и управлять страной.
Как сообщала Politeka, Огневич расплакалась прямо в поезде и поделилась, что ее гложет.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.