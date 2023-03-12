Катерина Репяхова рассказала, что ее муж Виктор Павлик был против такого эксперимента, однако она его сделала.

Супруга украинского певца Виктора Павлика рискнула на эксперимент и решилась несколько изменить внешность. В частности, блогер Катерина Репяхова решилась увеличить губы и сделала укол красоты, а результатом косметической процедуры поделилась в Инстаграм. Многие пользователи сети ее за это раскритиковали.

Сначала молодая жена музыканты опасалась, что губы будут слишком большие. Но в результате Репяхова осталась довольна процедурой.

"Как относитесь к увеличению губ? Я чувствую себя совсем другой и жду окончательного результата", - подчеркнула она.

Катерина Репяхова рассказала, что ее муж Виктор Павлик был против такого эксперимента, однако она решительно заверила его и своих фолловеров, что косметологическое увеличение губ может выглядеть натурально и привлекательно. Результаты она показала на видео, показав результат "до и после".

Пользователи сети в большинстве своем писали негативные комментарии и отмечали, что натуральность насмного лучше. Были правда и те, кто похвалил Катерину Репяхову за эксперимент: "Никакой индивидуальности, все на одно лицо", "Сейчас все как под копирку с этими губами", "Не очень, это выглядит неестественно", "К вашим чертам лица, увеличенные губы не подходят. Тогда, надо все лицо менять", "Не нравится, после такого все как утки ходят".

Напомним, молодая жена Виктора Павлика жестко отреагировала на хейт украинцев.

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