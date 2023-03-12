Популярная украинская актриса, звезда ситкома "Однажды под Полтавой" и участница юмористического коллектива "Женский квартал" Ирина Сопонару, которая вместе с коллективом ездит на благотворительные концерты, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram.

Так, в этот раз Ира опубликовала несколько кадров со своими девушками перед концертом "Женского квартала" вместе с "Вечерним кварталом". Как известно, эти два юмористических коллектива объединились во время войны и дают совместные концерты.

На фотографиях можно увидеть, что все актрисы "Женского квартала" позируют в "тигровых" образах. Так, каждая их них одета во что-то с этим ярким принтом – кто-то в юбке, кто-то в колготках, большинство в кофточках и блузах. А еще видно, что все девушки в отличном настроении перед выступлением.

В подписи к публикации Сопонару написала: "Тот момент, когда не смогла выбрать фотографию, потому что на всех эти тигрицы выглядят роскошно! А теперь к хорошим новостям. Смотрите новый концерт "Единого квартала" в субботу, 11 марта, в 19:30 на телеканале "1+1 Украина".

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