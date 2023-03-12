Пользователи сети в комментариях, под видео Анны Кошмал, были поражены тем, как у нее хорошо выходит делать такие сложные ассаны.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая играла роль Женьки в сериала "Сваты", уже долгое время занимается йогой и может с легкостью сделать немало сложных асан. На своей странице в соцсети Инстаграм знаменитость опубликовала одно из своих занятий, показав свои упражнения.

Так, Анна Кошмал сделала шпагат, стоя на руках. Он является усложненным видом классического шпагата в положении сидя. Его выполнение требует большого количества времени на подготовку и освоение упражнений высокого уровня сложности.

Звезда сериала "Сваты" также рассказала, что йога помогает уменьшить стресс, помогает чувствовать себя лучше, более энергичным, и все более уравновешенным. Кроме того, улучшает и углубляет дыхание, а также укрепляет тело и улучшает гибкость. И напоследок ассаны помогают учиться жить в данный момент.

Пользователи сети в комментариях, под видео Анны Кошмал, были поражены тем, как у нее хорошо выходит делать ассаны: "Не перестаю восхищаться", "Вышло круто, я еще не могу такое выполнять, "Классно", "Ого, как круто выходит", "Очень круто, молодчинка".

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

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Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.