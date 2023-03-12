Коллектив "Дизель шоу" во главе с Егором Крутоголовом опубликовал в своем Instagram афишу, в которой сообщили о праздничном концерте. Как оказалось, студия будет отмечать на сцене свой свою восьмую годовщину, и пригласила на нее любимых украинских зрителей.

Судя по афише, праздничный концерт состоится уже в апреле этого года, а часть собранных на нем средств передадут в благотворительный фонд, созданный самими артистами. В "Дизель шоу" сообщили, что эти средства направят на поддержку украинских защитников.

В подписи к публикации сообщили детали праздничного мероприятия: "Весна – пора для юмора, веселья и, конечно, громкого празднования Дня рождения "Дизель Шоу"! Друзья, с радостью приглашаем вас отметить нашу восьмую годовщину вместе! Собираемся в МЦКИ (Октябрьский дворец) и зажигаем крутое настроение. Любимые актеры подарят увлекательные яркие номера, оригинальные песни и драйвовые эмоции. Так что спешите выбрать места для себя, друзей и родных. Как всегда, часть средств от продажи билетов передаем в БУ "Дизель Фонд". Вовсю помогаем нашим защитникам и вместе приближаем победу. Присоединяйтесь! Ждем вас на концерте!".

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