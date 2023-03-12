+21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз София Евдокименко приехала в Италию и похвасталась эффектными фото и видео своего отдыха в Милане, где показала роскошную местную архитектуру и интересные мелочи. Для выхода внучка Ротару выбрала светлые джинсы, куртку с яркими вставками и рыжие кеды.

"24 часа в Милане 🤍", - написала модель под кадрами.

Поклонники в комментариях поддержали Соню и засыпали ее комплиментами: "Самая элегантная и красивая ❤️".

Оценило в комментариях и просто лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и сама София Михайловна Ротару, и отец с мамой, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все же вырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.