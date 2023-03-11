Курица с хрустящей корочкой запеченная в духовке готовится проще простого - за вас все делает духовка. Ароматный маринад наполнит мясо восхитительным запахом и придаст необычного вкуса.
Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво, поделился рецептом запеченной курицы с лимоном.
Запеченная курица ― это не только вкусное, но и питательное блюдо. Нужно только смешать специи, выложить курицу на противень и нарезать несколько овощей на гарнир.
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– 1,5 кг куриных бедер или голеней на ваш вкус;
– ¼ стакана оливкового масла;
– 2 ст. л. лимонной цедры;
– 3 ст. л. лимонного сока;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 ст. л. смеси орегано, розмарина и тимьяна;
– ½ ч. л. паприки;
– 500 г картофеля;
– 1 репчатая луковица;
– 1 целый лимон;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец на ваш вкус.
Как приготовить:
1.Смешайте оливковое масло, все приправы и лимонный сок.
2.Смешайте в большой миске курятину со смесью. Посолите и поперчите по вкусу.
3.Выложите курицу кожецей вверх вместе с картофелем и луком в форму с пергаментом. Если осталась смесь специй, полейте сверху и добавте нарезанный чеснок.
4.Закройте алюминиевой фольгой и запекайте 40 минут.
5. Откройте, бережно перемешайте, выложите нарезанный лимон сверху и поставьте уже без фольги еще на 25―30 минут в духовку. Достаньте, дайте постоять 5―10 минут и можете кушать.
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