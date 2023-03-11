Курица с хрустящей корочкой запеченная в духовке готовится проще простого - за вас все делает духовка. Ароматный маринад наполнит мясо восхитительным запахом и придаст необычного вкуса.

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво, поделился рецептом запеченной курицы с лимоном.

Запеченная курица ― это не только вкусное, но и питательное блюдо. Нужно только смешать специи, выложить курицу на противень и нарезать несколько овощей на гарнир.

Ингридиенты:

– 1,5 кг куриных бедер или голеней на ваш вкус;

– ¼ стакана оливкового масла;

– 2 ст. л. лимонной цедры;

– 3 ст. л. лимонного сока;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 ст. л. смеси орегано, розмарина и тимьяна;

– ½ ч. л. паприки;

– 500 г картофеля;

– 1 репчатая луковица;

– 1 целый лимон;

– соль на ваш вкус;

– черный молотый перец на ваш вкус.

Как приготовить:

1.Смешайте оливковое масло, все приправы и лимонный сок.

2.Смешайте в большой миске курятину со смесью. Посолите и поперчите по вкусу.

3.Выложите курицу кожецей вверх вместе с картофелем и луком в форму с пергаментом. Если осталась смесь специй, полейте сверху и добавте нарезанный чеснок.

4.Закройте алюминиевой фольгой и запекайте 40 минут.

5. Откройте, бережно перемешайте, выложите нарезанный лимон сверху и поставьте уже без фольги еще на 25―30 минут в духовку. Достаньте, дайте постоять 5―10 минут и можете кушать.

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