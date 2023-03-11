Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик - известный украинский певец. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, но долгое время не решался вернутся в страну после начала полномасштабного вторжения. Не забывает Монатик и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда поделился видео, где показал, как работает на студии.
"Когда говорил, что не будешь переводить свои песни, но стоило попробовать и не можешь остановиться. Работаем на любимой студии в Киеве. Всем хорошего и спокойного дня", - написал Дмитрий.
"Когда говорил, что не будешь переводить свои песни, но только попробовал и не можешь остановиться", - добавил Монатик в видео.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Переводите, но не удаляйте старые версии на русском языке, слишком много с ними воспоминаний";
"Не нужно уже, много певцов, которые не убегали";
"Спасибо за это! Как человек, который перестал потреблять русскоязычный контент давно, ценю этот ваш шаг на встречу";
"ну хоть война заставила и на том спасибо)";
"Дима, если начнешь петь на украинском то у тебя будет на одного поклонника больше)".
Напомним, жена Монатика показала его в необычном виде с мохнатой рамкой
А еще Politeka сообщала, что Монатик показал, как поддержал украинцев в бункере с другими звездами
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