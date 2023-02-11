Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик - известный украинский исполнитель. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Дмитрий и об Инстаграм, где в этот раз показал, как выступил в бункере вместе с другими звездами, поддержав украинцев.

"Во времена постоянных массивных обстрелов и ракетных атак от государства-террориста России очень важно поддерживать друг друга. Вместе с Квартал 95, Евгением Кошевым, KAZKA и Роксоланой пытались подарить хорошие эмоции и поддержать моральный дух украинцев. Спасибо вам за то, что каждый ежедневно на своем фронте! Вместе мы приближаем нашу победу! Сила в наших людях!

2 дня в бункере. 6 концертов для наших военных и их семей, работников ГСЧС, волонтеров с горячих точек, врачей, работников железной дороги, педагогов, продолжающих обучать наше будущее поколение в бомбоубежищах…", - написал Дмитрий под кадрами.

Фанаты, включая Евгения Кошевого, Ирину Монатик, Мишу Романову, Мишель Андраде и других звезд, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Было супер";

"Сильные и несгибаемые";

"Дима, Вы такой молодец.. благодарим Вас".

Напомним, Монатик очаровал стильным кавером на украинскую песню "Цвіте терен"

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