Тарас Тополя вместе с музыкантами восхитили пользователей сети фото, которое было сделано во время поездки в Германию.

Группа "Антитіла" сейчас дает благотворительніе концерты и продолжает заниматься волонтерством. Несколько дней назад они побывали в Германии, встретились там с важными людьми, дали интервью и выступили на концерте. Солист группы Тарас Тополя опубликовал в Инстаграм несколько фото из поездки.

Немецкий стилист и дизайнер Франк Питер Уайлд продолжает публиковать фотографии с украинской символикой в своем Инстаграм и выражает поддержку Украине. Группа "Антитіла" не смогли упустить возможность и встретились с этим знаменитым человеком.

Кроме того, Тарас Тополя вместе с музыкантами решили сделать очень правильное селфи. Они сфотографировались на фоне российского посольства в Берлине, которому показали средние пальцы.

"У нас есть напоминание для всех: F*ck russia, f*ck putin, Glory to Ukraine! Glory to Ukrainian Heroes!", - подписал этот кадр Тарас Тополя.

В комментариях к соответствующим кадрам можно увидеть много положительных комментариев: "На этом фото все прекрасно, кроме непонятной тряпки на палочке", "Просто красота", "Фото - бимба!", "Ребята, вы такие крутые", "Класс! Крутость зашкаливает!".

Напомним, Тополя з "Антитела" показал, в каких условиях воюют украинские защитники около Бахмута.

Как сообщала Politeka, "Антитіла" с Тополей встретились в неожиданном месте с Джамалой, милое фото.

Также Politeka писала, группа "Антитіла" почтила память погибших собратьев песней.