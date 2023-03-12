Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные видео, в котором предстала в необычном образе и пригласила поклонников на встречу во Львове.

Как видно, в коротком ролике Наталка появилась в стильном образе, она не изменяет своему любимому цвету – вся в белом – кофточке и брюках с бежевым поясом. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Также в этом ролике актриса показала фрагменты с прошлых вечеров поэзии и пригласила на новый.

В подписи к публикации Денисенко написала: "25 марта Львов. #наталкачиталка со стихами о любви. Под звуки живого фортепиано. Приходите наслаждаться и приобщаться к благотворительной инициативе. Билеты на @concert_ru или в шапке профиля".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"Жду вас в Варшаве".

"Жду в Киеве".

"Такая нежная и очень красивая".

"Ждем в Полтаве".

"Какой ты красивый цветочек".

"Уже ждем Вас".

"Наталочка, ждем вас в Днепре!".

"Какая же вы красивая. Такая нежная".

"Наталочка, Вы прекрасна. Жду Вас в Черкассах".

"Наталочка, я Вас обожаю".

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