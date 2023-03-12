На своей странице в Instagram Мария рассказала, что она поняла для себя во время этой поездки.

"Я впервые в жизни в Израиле. Обо всех приобретенных нами рабочих наблюдениях расскажу позже. Но ведь я впервые и в Иерусалиме - раз шесть в жизни была попытка поехать, и срывалось. Сегодня мне было тяжело, потому что я отчаялась за год масштабной войны. Все трагедии я не могла объяснить себе с точки зрения «как такое допускается силами небесными?». Сегодня же услышала, что вера или есть, или ее нет. Вера – это не доказательная наука…", — пишет Маша Ефросинина.

В Иерусалиме ее сопровождали две ближайшие подруги. Как признается ведущая, там к ней пришло четкое осознание своего пути.

"Я сейчас верю только в то, что больной бункерный психопат скоро покосится. Но не знаю, можно ли было об этом просить у Всевышнего.. Еще я бесспорно верю в нашу Победу! Меньше с тем, я благодарна Вселенной за людей, которые рядом с мной. За просто безумное количество новых знакомств, которого у меня не было за всю мою жизнь! За фантастический опыт. Но, главное, за четкое осознание своего пути. Счастлива, что со мной разделили этот день мои ближайшие подруги", - добавила Мария Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.