Украинский продюсер, ведущий и шоумен Игорь Кондратюк снова использует свой знаменитый атрибут из шоу "Караоке на майдане".

На своей странице в Instagram продюсер поделился кадрами из Житомира, где несколько дней назад провел свой творческий вечер.

"9 марта в Житомире состоялся мой "творческий" вечер с неравнодушными гражданами. Вопросы-ответы, дискуссии, сбор средств на ВСУ. Давно я не запускал по кругу красную шляпу, которая существует еще с первой программы "Караоке на майдане!" 😂🤝✊ ", - написал Игорь Кондратюк под фотографиями с мероприятия.

Украинцы в комментариях поддержали ведущего:

"Спасибо за Вашу позицию!!! Уважаю!!!";

"Так держать, Игорь Васильевич!".

Ранее Кондратюк, который является многодетным отцом, рассказал, где сейчас находятся его дети и чем они занимаются. Его дочь Полина учится в США, где изучает авиационно-космическую инженерию в одном из вузов.

«Сыновья делают свои мелкие бизнесы. Донатят, монтируют какие-то социальные ролики. Пока никто не служит. Мы все в четвертой волне мобилизации. Если настанет черед, то и я пойду. Я специалист по радиолокационной станции. Изучал это еще в советское время. Думаю, что в теоретическом плане ничего не устарело, хотя теперь техника новая», – добавил Игорь Кондратюк.

По словам продюсера, он с самого начала полномасштабной войны собирает средства на свои волонтерские карточки, покупает машины, рации, тепловизоры, дроны, Starlink, генераторы и другое необходимое для бойцов ВСУ.

Напомним также, что Игорь Кондратюк не осуждает выехавших из Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кондратюк напомнил о прошлом некоторых артисток.

Также сообщалось, что Игорь Кондратюк показал, как выглядел в 90-е годы.