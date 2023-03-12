Популярна украинская певица Злата Огневич решила рассказать о своих ленивых буднях после возвращения из отдыха.

Известная певица и вторая "Холостячка" Злата Огневич решила рассказать, как проходят ее ленивые будни дома, когда она только вернулась из отдыха. Нередко Злата делится в сети своими переживаниями, мнением о ситуации в стране и высказывается о личной жизни.

«Я сегодня снова собираюсь в дорогу! Завершаю работу над новым синглом. Но дома… Моя домработница сейчас заграницей. Приходится убирать все самой, доверить не закомому человеку квартиру не могу!

И поэтому на уборку нет времени, от слова «совсем». Даже показывать не буду этот срач!» - посмеялась Злата над ситуацией дома.

Во время поездки Злата Огневич услышала мотивационное обращение от "Укрзалізниці".

"Говорю то, что есть сейчас на сердце... То, что чувствую... Сейчас переживаю очередное обострение. Новости от которых переворачивается все внутри. У меня сейчас такое ощущение, что во мне живет несколько личностей. Одна дает все эти концерты и выходит на сцену, сияет и вдохновляет. А другая - такая сидит и плачет", - поделилась честно Злата Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.