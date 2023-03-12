На своей странице в Instagram шеф-повар решил отреагировать на критику нового сезона проекта.

"Что вы говорите? Какой-то новый сезон профессионалов слабый?🫣 Давайте разбираться! Ну, во-первых, вас развратил Цвигун😂 Теперь все, что хуже, чем у него, «ни о чем»😅 Во-вторых, все так прямо стали разделять на профессионалов и любителей сезоны. А я напомню вам, что раньше не было вообще этого. Был обычный МастерШеф и все, а то мне иногда кажется, что последние три сезона (обычного МШ) вы как-то недооцениваете, хотя мы такие же, как и предыдущие десять до этого", - пишет Богдан Шинкарев.

Он объяснил, что первые сезоны профессионалов подняли планку, но так кажется из-за того, что зрители просто запомнили уже в конце всех, лучшую троицу или пятерку, поэтому новым шефам тоже нужно дать время.

"Они скоро привыкнут к тому, что это им не капусту в ресторане рубить. Чуть-чуть пройдет волнение и все будет🔥Даже если не хватает скилов или знаний, думаю они научатся в процессе, я же как-то научился ☺️", - подчеркнул победитель "Мастер Шеф".

Вообще то, что команда сняла полноценный сезон Мастер Шеф во время полномасштабного вторжения, у Шинкарева вызывает только восторг и аплодисменты.

"Ну и немного испанского стыда, когда я вижу участников в халатах, вместо кителей 😂 Лично мне, например, наоборот интересно наблюдать, когда нет одного, явного фаворита. Хотя у меня и есть свой, но я вам его пока не скажу 😎" , – добавил шеф-повар.

Напомним, некоторым "профессионалам" удалось уже удивить Эктора Хименеса-Браво.

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