Накануне артистка выступила в Чернигове. Кроме того, что к Наде Дорофеевой на этот концерт прибыл знаменитый пес-пиротехник Патрон, произошло еще одно событие, которое очень тронуло певицу.
"Вчера, в Чернигове одна семья поблагодарила меня за то, что я к ним приехала с выступлением. Говорят: мы чувствуем, что нас не бросили. После этой фразы хотелось разрыдаться. Впервые за свою жизнь я чувствую, что мои «смыслы» это не просто тур… Здесь звучат в основном новые песни, которые написаны в прошлом году… Вы не стесняетесь не сдерживать эмоций на «вотсап» и «думы», а я рада, что эта боль выходит именно таким образом. Вы поете в унисон «должны быть вместе мы», ведь все прекрасно понимаете и чувствуете", — признается исполнительница.
Надя Дорофеева также показала яркое видео, сделанное на концерте в Чернигове, где вместе с ней поет весь зал.
"Мы вместе с вами собираем деньги (или как я люблю говорить - уделяем наше внимание и поддержку) нашим военным, которым очень нужны протезы Superhumans. А в конце без всяких пафосных аутро- поем Гимн Украины. Эти концерты без переодеваний, понтов и лишнего. Держимся", - добавила артистка.
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Напомним, Дорофеева после выступления в Польше похвасталась своими миллионами.
А еще Politeka сообщала, что Дорофеева рассказала, ради чего прервала свой тур по Украине.
Также Politeka писала, что Дорофеева показала свою ночлежку на случай бомбежек.