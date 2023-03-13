В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить запеченную брокколи с сыром.
"Броколи и сыр - это идеальное сочетание с быстрым приготовлением", - советует звезда "Мастер Шеф".
Весь процесс приготовления занимает всего 20 минут. Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- капуста брокколи - 1 игла
- оливковое масло – 50 мл
- паприка – 1 ст.л.
- сыр - побольше, потому что сыра много не бывает
- соль по вкусу
В кипящую воду бросаем целую капусту брокколи и отвариваем ее в течение 5 минут. Снимаем с огня и даем немного остыть. Далее режем брокколи на большие соцветия и разрезаем их пополам.
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Смешиваем паприку, оливковое масло и немного потертого на мелкую терку сыра. Капусту выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Смазываем кусочки брокколи с помощью кисточки смесью растительного масла, сыра и паприки.
Берем еще кусок сыра, натираем его и щедро посыпаем сверху капусту. Отправляем брокколи запекаться в духовку разогретую до 180 градусов, в режиме гриль или конвекция гриль.
"Не говорите потом, что я не давал быстрых и вкусных рецептов", - добавил Евгений Клопотенко.
Ранее Клопотенко рассказал, что в его ресторане в Киеве нет некоторых продуктов, например лимонов, черного перца и шоколада, что они полностью отказались от импортных продуктов и перешли на украинские.
Напомним, Евгений Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.