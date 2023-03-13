На своей странице в Instagram Александр Эллерт, который сбежал в США и пока не собирается возвращаться в Украину, решил высказаться о военных потерях и зашел издалека.

"Последнее военное вмешательство Лихтенштейна, датируемое 1866 годом во время Австро-прусской войны – тогда их армия составляла всего 80 человек. Во время боевых действий ни один из солдат не пострадал, и армия полностью вернулась домой. Однако к тому моменту в ней был уже 81 человек - В армию Лихтенштейна присоединился один итальянский военный, с которым подружились солдаты государства", - рассказал шоумен.

Таким образом, он подвел к трагической гибели ведущего и актера, звезды "Лиги смеха" Романа Иваненко, который добровольцем пошел защищать Украину от российских оккупантов.

"Хочу, чтобы из всех боев и задач наша армия возвращалась в полном составе. Без минусов. Но без плюсов. Чужое дерьмо нам не нужно, у нас своих «стендаперов» хватает. Вечная память, Ромка 🖤", - добавил Александр Эллерт.

Как сообщил председатель Каменец-Подольского райсовета Михаил Симашкевич, Роман Иваненко воевал на Угледарском направлении, но попал в оцепление, получил тяжелое ранение и был взят в плен 24 января. Он продержался до 28 февраля, но не получил должной медицинской помощи от врага и погиб. Сейчас тело Иваненко было эвакуировано на свободную территорию.

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