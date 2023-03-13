Украинская блогер Даша Квиткова пообщалась с поклонниками и ответила на вопросы, которые больше всего их волнуют. Многих волновали вопросы, связанные с ее бывшим мужем - телеведущим Никитой Добрыниным, и их сыном. Даша не стала игнорировать пользователей сети Инстаграм и была с ними максимально чесной.

В частности она сообщила, что они с Никитой Добрыниным решили официально расторгнуть свой брак и примирения не будет. Сейчас продолжается процесс развода - идет суд. К тому же она подчеркнула, что не запрещает ему видится с маленьким сыном Левом.

"На моей правой руке уже давно нет свадебного кольца. Развод продолжается, мы в процессе. Ждем суда... У нас нет никаких границ. Отец видит своего сына когда хочет. Чего бы между нами не было, это не касается ребенка", - подчеркнула Даша Квиткова.

Также блогер решилась честно рассказать о самом тяжелом моменте в своей жизни. Оказалось, что он был связан с рождением маленького Лева.

"Самый тяжелый и самый лучший одновремено: рождение сына. Потому что именно тогда родилась новая я", - рассказала Даша Квиткова.

Напомним, "Холостяк" Добрынин после расставания с Квитковой показал, как проводит время с сыном

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