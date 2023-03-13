Известная артистка и популярная певица Злата Огневич поделилась атмосферным видео, а также напомнила о своих концертах. Как известно, весь год звезда провела за концертами, чтобы поддержать украинских защитников.

«Світло горітиме, моє світло палатиме,

Світло не зникне, світло нетлінне,

Воно буде, де правда, як справжня розрада…» - написала Злата под специальным видео. Артистка поблагодарила студию Квартал 95 за приглашение и возможность выступить с концертами для военных.

В сети поддержали артистку и выразили свое мнение:

«Невероятная ❤️; Хотя. Гораздо лучше песня "Лелека". Песня трогающая. Эмоционально; Свет напомнит нам, что будет завтра; Как всегда мощно, чувственно, в самое сердце; Невероятно 😍;

Наше сокровище; Отточенный годами талант и золотой голос делают свое доброе дело;)».

Нередко Злата делится в сети своими переживаниями, мнением о ситуации в стране и высказывается о личной жизни.

«Я сегодня снова собираюсь в дорогу! Завершаю работу над новым синглом. Но дома… Моя домработница сейчас заграницей. И поэтому на уборку нет времени, от слова «совсем». Даже показывать не буду этот срач!» - посмеялась Злата над ситуацией дома.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.