Звезда юмористического шоу "Лига смеха" Игорь Ласточкин, который сейчас занимается волонтерской деятельностью, поделился трагической новостью. В частности, на своей странице в социальной сети Инстаграм, он сообщил печальную новость - на фронте погиб его друг и коллега по сцене.
Так, на фронте погиб украинский юморист, актер и участник "Лиги смеха" Роман Иваненко. Роман получил тяжелое ранение в бою и попал в плен 24 февраля, где ему не предоставили медицинскую помощь. Жизнь юмориста оборвалась 28 февраля.
"Ступор, пустота, воспоминания и боль, еще воспоминания, еще большая боль… Ромка, ты прекрасный Человек! Ты Великолепный Актер! Ты герой!!! Пересматриваю Форматовские выступления, смех и опять боль… Почивай с миром, друг", - высказал свои эмоции Игорь Ласточкин.
Он также оставил слова сочувствия для семьи и друзей артиста.
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Стоит отметить, что Роман Иваненко – участник "Лиги Смеха". Юморист выступал в команде "Наш формат". Полномасштабная война застала актера в Германии. Впрочем, Роман сразу вернулся в Украину и занялся волонтерством, а потом пошел на фронт, чтобы защищать страну от российского оккупационного войска.
Напомним, Ласточкин из "Квартал 95" в мини-юбке и колготках-сеточке поразил нарядом на корпоратив.
Как сообщала Politeka, Ласточкин застал Кравец из «Квартал 95» врасплох.
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