Украинкая телеведущая и актриса Лилия Ребрик, отправилась на работу с самого утра, ведь у нее важная миссия – утренние эфиры на канале "ДОМ". На съемочной площадке есть все для того, чтобы блистать в кадре и радовать поклонников ежедневной сменой образов. На своей странице в соцсети Инстаграм, знаменитость опубликовала видео со съемочной площадки, где предстала в соблазнительном наряде.
Теледива Лилия Ребрик появилась в кадре в смелом наряде. Платье под горло с одним рукавом благородного кофейного оттенка подчеркнуло формы звезды. Эффектная изюминка образа – блестящий тонкий поясок с металической пряжкой и ассиметрический вырез в районе плеча. Деловой образ довершают телесные лаковые лодочки на каблуке.
"И пусть эта неделя точно будет бестревожной!", - подписала видео Лилия Ребрик.
На видео знаменитость запечатлела момент, когда спускается по ступенькам, а после этого идет словно по подиуму, поварачиваясь к камере.
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Подписчики Лилии одобрили ее образ и завалили комплиментами: "Как всегда неотразима!", "Вы очень позитивный человек! Восхищаюсь вами! Будьте здоровы и счастливы!", "Лиля, вы роскошная женщина, красавица", "Такая женственная и милая".
Напомним, Лилия Ребрик взялась за оружие и впечатлила своими навыками.
Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик эффектно появилась на публике вместе со своим мужем.
Также Politeka писала, Лилия Ребрик поделилась элементарным рецептом вкусных домашних булочек.