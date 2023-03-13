Украинкая телеведущая и актриса Лилия Ребрик появилась в кадре в смелом наряде, который восхитил пользователей сети.

Украинкая телеведущая и актриса Лилия Ребрик, отправилась на работу с самого утра, ведь у нее важная миссия – утренние эфиры на канале "ДОМ". На съемочной площадке есть все для того, чтобы блистать в кадре и радовать поклонников ежедневной сменой образов. На своей странице в соцсети Инстаграм, знаменитость опубликовала видео со съемочной площадки, где предстала в соблазнительном наряде.

Теледива Лилия Ребрик появилась в кадре в смелом наряде. Платье под горло с одним рукавом благородного кофейного оттенка подчеркнуло формы звезды. Эффектная изюминка образа – блестящий тонкий поясок с металической пряжкой и ассиметрический вырез в районе плеча. Деловой образ довершают телесные лаковые лодочки на каблуке.

"И пусть эта неделя точно будет бестревожной!", - подписала видео Лилия Ребрик.

На видео знаменитость запечатлела момент, когда спускается по ступенькам, а после этого идет словно по подиуму, поварачиваясь к камере.

Подписчики Лилии одобрили ее образ и завалили комплиментами: "Как всегда неотразима!", "Вы очень позитивный человек! Восхищаюсь вами! Будьте здоровы и счастливы!", "Лиля, вы роскошная женщина, красавица", "Такая женственная и милая".

Напомним, Лилия Ребрик взялась за оружие и впечатлила своими навыками.

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик эффектно появилась на публике вместе со своим мужем.

Также Politeka писала, Лилия Ребрик поделилась элементарным рецептом вкусных домашних булочек.