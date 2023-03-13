Группа "The Hardkiss" продолжает радовать украинцев благотворительными выступлениями. Кроме того, они не забывают о новых песнях и снимают клипы. Солистка группы Юлия Санина на странице в соцсети Инстаграм показала новый клип к каверу на популярную песню Гайтаны.
Так, украинская группа "The Hardkiss" перепела популярных хит Гайтаны "Два вікна". Впервые рок-версия этой песни прозвучала в 2020 году на концерте ко Дню Независимости Украины. Теперь в 2023-м слушатели могут наслаждаться композицией в свободном доступе и смотреть клип на эту песню.
"Премьера клипа! Смотри и слушай нашу рок-версию песни "Два вікна"", - написала в подписи к видео Юлия Санина.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Стягивают новую живую силу: оккупанты в отчаянии придумали, кого еще отправить на войну
Мощный ураган надвигается на Украину, погода испортится еще больше: где будет хуже всего
Трагически оборвалась жизнь звезды "Лиги смеха": Юрий Ткач поделился с украинцами горем
Две трагические новости: лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка эмоционально обратился к украинцам
Слушатели в абсолютном восторге от песни, которая по-настоящему ассоциируется с началом весны и со спокойствием после бури: "Очень достойное исполнение, и по своему и с сохранением мелодии одновременно", "Очень зашел и клип, и кавер, и очень нравится что группа экспериментирует в разных жанрах или видах, как в музыке так и в клипах", "Новое дыхание одной из любимых ранее песен. В самое сердечко", "Каждый звук, интонация, посыл как произведение искусства - космическая трансформация песни".
Напомним, что Санина из The Hardkiss сообщила важную новость о новом гастрольном туре.
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в соблазнительном латексном костюме появилась на премьере "Мавка".
Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss привлекла внимание личным видео о Евровидении 2023.