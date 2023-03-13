Слушатели в абсолютном восторге от кавера Юлии Санины, который по-настоящему ассоциируется с началом весны и со спокойствием после бури.

Группа "The Hardkiss" продолжает радовать украинцев благотворительными выступлениями. Кроме того, они не забывают о новых песнях и снимают клипы. Солистка группы Юлия Санина на странице в соцсети Инстаграм показала новый клип к каверу на популярную песню Гайтаны.

Так, украинская группа "The Hardkiss" перепела популярных хит Гайтаны "Два вікна". Впервые рок-версия этой песни прозвучала в 2020 году на концерте ко Дню Независимости Украины. Теперь в 2023-м слушатели могут наслаждаться композицией в свободном доступе и смотреть клип на эту песню.

"Премьера клипа! Смотри и слушай нашу рок-версию песни "Два вікна"", - написала в подписи к видео Юлия Санина.

Слушатели в абсолютном восторге от песни, которая по-настоящему ассоциируется с началом весны и со спокойствием после бури: "Очень достойное исполнение, и по своему и с сохранением мелодии одновременно", "Очень зашел и клип, и кавер, и очень нравится что группа экспериментирует в разных жанрах или видах, как в музыке так и в клипах", "Новое дыхание одной из любимых ранее песен. В самое сердечко", "Каждый звук, интонация, посыл как произведение искусства - космическая трансформация песни".

Напомним, что Санина из The Hardkiss сообщила важную новость о новом гастрольном туре.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в соблазнительном латексном костюме появилась на премьере "Мавка".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss привлекла внимание личным видео о Евровидении 2023.