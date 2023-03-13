В этот раз на своей странице в Instagram Джамала похвасталась кадрами из новой эффектной фотосессии в Лондоне и сообщила, что у нее есть собственный Telegram-канал.

"Хочу быть еще ближе к вам:) Иногда хочется о чем-то поговорить, поделиться с вами мыслями. А порой все происходит в таком безумном ритме, что не всегда успеваю все вам показать здесь! Это же нужно выбрать фото, смонтировать видео, столько времени занимает! А там все просто, сняла видеосообщение и побежала :) Бекстейджи, съемки, запись музыки. Больше эксклюзива", - написала артистка.

Кроме того, певица предложила поклонникам в комментариях задавать ей вопросы, на которые она позже ответит в своем канале.

Ранее Джамала стала первой украинской амбассадоркой проекта EQUAL, поддерживающего борьбу женщин за свои права в музыкальной индустрии. Артистка дала свои рекомендации для плейлиста EQUAL Украина, куда вошли 50 треков популярных исполнительниц. В частности, в список попали композиции певиц Алины Паш, Onuka, аlyona аlyona, Kola, а также групп Tonka, The Hardkiss, Go-A.

"Для меня эта борьба сегодня очень важна. Поэтому я хотела разделить радость с каждой украинкой, которая, несмотря на военное время, так бесстрашно борется за свободную жизнь в Украине. За равенство. За свободу", - заявила Джамала.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.