Как известно, Злата Огневич активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и освещает ситуацию в стране. Не остается Злата молчать, когда происходит что-то скандальное и задевающее украинцев.

В Офисе президента также не могли пройти мимо скандальной награды:

«Если Оскар вне политики, как тогда понимать документальный манифест Навальный, в котором внутрироссийская политика льется через край? Если Оскар вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?» — написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Злата Огневич также решила выразить свое негодование по поводу церемонии награждения:

«Почему все так удивлены из-за «Оскара»? Это всегда двойные стандарты! Были и будут! Но вчера и мне стало омерзительно за эту премию кино про «вєлікомучєніка».

«Світло горітиме, моє світло палатиме,

Світло не зникне, світло нетлінне,

Воно буде, де правда, як справжня розрада…» - написала Злата под специальным видео. Артистка поблагодарила студию Квартал 95 за приглашение и возможность выступить с концертами для военных.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.