Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась забавными кадрами с кухни.

Похоже, Даша снимает какой-то новый проект, хотя может просто решила сфотографироваться во время готовки. Так, на первой фотографии блогерша с улыбкой на лице стоит за кухонным столом. На ней светлый наряд, при этом нет фартука. На второй фотографии Даша увлеченно заглядывает внутрь плиты, где-то что-то запекается. При этом здесь на ней другой наряд – в темных тонах.

В подписи к публикации Квиткова загадочно написала: "Будет очень вкусно". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию девушки:

"Как для мамочки маленького ребенка, вы очень хороша. Вдохновение для мотивации развиваться к лучшей версии себя".

"Ням, а что там готовится?".

"Как красиво".

"Какая красавица".

"Такая красивая".

"Красавица".

"Новый проект".

"Хорошо".

"Красавица".

"Очень хорошая".

"Такой нежный цветочек".

"Ты самая лучшая".

"Очаровательная".

"Невероятно".

"Красивые фотки".

Напомним, "Ценю каждый миг": "Холостяк" Добрынин после расставания с Квитковой показал, как проводит время с сыном.

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