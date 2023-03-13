Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась забавными кадрами с кухни.

Похоже, Даша снимает какой-то новый проект, хотя может просто решила сфотографироваться во время готовки. Так, на первой фотографии блогерша с улыбкой на лице стоит за кухонным столом. На ней светлый наряд, при этом нет фартука. На второй фотографии Даша увлеченно заглядывает внутрь плиты, где-то что-то запекается. При этом здесь на ней другой наряд – в темных тонах.

В подписи к публикации Квиткова загадочно написала: "Будет очень вкусно". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию девушки:

"Как для мамочки маленького ребенка, вы очень хороша. Вдохновение для мотивации развиваться к лучшей версии себя".
"Ням, а что там готовится?".
"Как красиво".
"Какая красавица".
"Такая красивая".
"Красавица".
"Новый проект".
"Хорошо".
"Красавица".
"Очень хорошая".
"Такой нежный цветочек".
"Ты самая лучшая".
"Очаровательная".
"Невероятно".
"Красивые фотки".

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Напомним, "Ценю каждый миг": "Холостяк" Добрынин после расставания с Квитковой показал, как проводит время с сыном.

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