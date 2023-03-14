Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала показывать активно свою жизнь в Инстаграм, не так давно также объявила о разводе. Вместе с Добрыниным она была в отношениях несколько лет, но уже через год после рождения ребенка они заявили о расставании.
Чтобы как-то привлекать внимание к себе, резко похудевшая Квиткова решила показывать свои образы дня, однако не все позитивно реагируют на такое количество демонстрация обнаженного тела.
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«Класс, мне очень нравится❤️; Обожаю ваше пальто😍; смущает количество открытого тела, только на этом акцент; а чем вы еще интересны, только трусами?; Лучшая девочка🔥;Очень красиво;
Ну что-то еще интересное будет? ; постоянно раздетая, с рекламой одежды или рекламой еще чего; мне нравится тема похудения, но меня утомило».
Мы писали, Квиткова начала подвигать истории, как правильно питалась и занималась спортом, что и помогло ей преобразиться. Резкое и заметное похудение она также назвала резлуьтатом частого стресса, о чем старается теперь из-за развода не говорить.
Напомним, "Холостяк" Добрынин после расставания с Квитковой показал, как проводит время с сыном
А еще Politeka сообщала, что Квиткова из "Холостяка" сверкнула фигурой в необычных образах
Также Politeka писала, что Квиткова из "Холостяка" в эффектном деловом образе заинтриговала фанатов