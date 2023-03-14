Известная актриса, первая «Холостячка» Ксения Мишина не так давно рассказала, что желает создать фигуру мечты и ради этого очень много работает. Артистка каждый день рассказывает о своих тренировках, показывает Стори из спортзала и делиться меню на каждый день.

В этот раз Мишина привлекла внимание достижением - благодаря усердному труду она уже может похвалиться прессом, а также улучшенным состоянием кожи. Еще недавно звезда говорила, как набрала много лишнего из-за стресса и решила устроить себе целый марафон по преображению.

«Как важно подарить себе гармонию. Но все зависит только от вас самих. Ну и возможно от хороших проводников. Только выбирайте действительно чистых людей для этого» - поделилась Мишина.

«Чай и кофе являются диуретическими напитками, поскольку содержат кофеин и теонин, которые могут влиять на ускорение переработки воды в организме.

Поэтому, при употреблении напитков, которые имеют диуретический эффект, следует учитывать компенсацию дополнительного употребления воды к дневной норме. Поэтому, чтобы не добавлять еще воды к своей норме за каждую выпитую чашку, я вот так обманываю свой организм» - рассказала Ксения.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

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