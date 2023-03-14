Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое архивное фото и поздравила свою маму с днем рождения, но получила критику.

По словам Светланы, это архивное фото, на нем она со своей мамой и двумя дочками запечатлены на отдыхе где-то в теплых краях. Они позируют в красивой солнечной локации с густой зеленью в светлых пляжных нарядах и выглядит счастливыми. В подписи к публикации Лобода написала милое поздравление маме на русском языке и уточнила, что снимок архивный.

Однако хейтеры проигнорировали, что фото было сделано ранее и начали критиковать звезду, досталось ей и за российский язык в посте:

"Опять за Украину переживает где-то на Гавайях".

"Написано же – из архива. Вы читать не умеете?"

"Мне одной не понятно, почему снова публикации на русском? Почему Украинка славит свой народ, но поздравление маме – на русском языке? Вот это прям очень "патриотично", топить за Украину, а разговаривать на русском".

"Почему по-русски?".

"Хотя бы на украинском поздравили".

"Интересно, почему мамочка, и вы не в Украине, а на фоне пальм. Громко кричать: "Слава Украине" где-то на Багамах любой может".

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