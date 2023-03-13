В этот раз на своей странице в Instagram артистка во время поездки на поезде решила ответить украинцам на постоянную критику.

"Привет! Еду в поезде домой и так хочу поделиться мыслями 🔮Я часто сталкиваюсь с осуждением, критикой, хейтом 😬 В силу своей профессии и публичности, (когда вся жизнь, как на ладони), - этой критики гораздо больше и она масштабнее. Я должна сказать, что буду продолжать делать так, как хочу. Я знаю, что и дальше буду получать критику и не смогу угодить всем 🎯", — пишет Злата Огневич.

Певица добавила, что в людях "природой заложено" осуждать других, и призналась, что сама так регулярно делает.

"Ключевое: я буду делать то, от чего будет гореть сердце; то, что наполняет жизнь смыслом и приносит радость. Я уже давно приняла тот факт, что самой природой заложено- люди любят осуждать других. Более того, я и сама так поступаю 👩🏻😄 И когда это делаю, то ищу в себе причины: Почему? Свобода - идти по зову сердца, не по голосам общества. Хотя жизнь в социуме так или иначе заглушает голос твоего сердца. Я постоянно культивирую этот навык: жить в социуме, но при этом слышно СЕБЯ. Попробуйте и вы 💋", - подчеркнула артистка.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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