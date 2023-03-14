В этот раз популярная украинская актриса Анна Саливанчук в Instagram опубликовала подборку снимков, сделанных на съемках нового шоу. Артистка решила поделиться эмоциями перед премьерой, ведь ей было непросто сниматься.

Как известно, перед новыми съемками звезда упала и сломала нос, из-за чего прошла через операцию и пыталась быстро прийти в себя.

«Уже сегодня. Это было первое шоу снятое после войны, спасибо телеканалу за шоу #вопрос. Несмотря на то, что мы 4 часа сидели в укрытии уже в гриме и костюме, как раз в этот день было много прилетов по Киеву, мы все же сняли этот выпуск с моими любимыми коллегами!» - поделилась Анна.

Артистка поблагодарила каждого за отличную компанию и сопроводила пост целой серией снимков.

«Ну хорошая же какая; Какие все хорошие» - поддержали в сети.

Сейчас в новых фильмах Анна не снимается, однако участвует в спектаклях.

"Вот мы и отыграли первые 3 спектакля ОСНОВНЫЙ ИНСТИНКТ! Пишу этот пост, только потому, что вчера после спектаклей получила кучу смс благодарности, за то что мы своей выставкой спасаем жизнь и дарим веру в будущее. Да, именно такой посыл нашего спектакля" - поделилась Анна.

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