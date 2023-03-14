Популярная украинский телеведущий, интервьюер и блогер Анатолий Анатолич, который отметился особой враждебностью к украинским звездам-предателям, часто делится с поклонниками в Instagram новостями и подробностями своей жизни. Так, в этот раз шоумен опубликовал забавное фото, на котором показал подросших дочек и еще одного члена семьи.

Как видно, на новой фотографии запечатлены дочки Анатолича Алиса и Лолита, а посредине них видно очаровательного домашнего любимца – породистого собаку довольно больших размеров. Судя по фото, девочки вышли на прогулку с псом, нарядившись в теплые куртки и шапки.

В подписи к публикации Анатолич задал поклонникам вопрос: "Как вы думаете, может ли собака быть полноценным членом семьи? Или все-таки собака есть собака, а семья – это люди?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды:

"Конечно, полноценный член семьи".

"Абсолютно равноценный член семьи и собака, и кот! Их любят, за них переживают при болезнях и страдают при потере".

"И кот, и собака – это полноценные члены семьи!".

"Это полноценный член семьи!".

"Собака – это полноценный член семьи! Я не понимаю, как это может быть по-другому?".

"Конечно, собака – член семьи".

"Любой любимец, которого вы приютили, это полноправный член семьи!".

"Собака в семье – это основной член этой семьи. Она объединяет семью".

"Собачка – это еще один ребенок в семье".

"Собаки – это лучшее, что случилось человечеству в процессе эволюции".

Напомним, "Ценю каждый миг": "Холостяк" Добрынин после расставания с Квитковой показал, как проводит время с сыном.

Как сообщала Politeka, "Такая нежная и красивая": Денисенко из "Крепостной" восхитила новым образом и пригласила на вечер поэзии.

Также Politeka писала, что "Пора для юмора": "Дизель шоу" пригласили украинцев на праздничный концерт в честь своей годовщины.