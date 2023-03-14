Телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич отметил, что церемония "Оскара" в этом году пронизана российской пропагандой

Фильм о российском политике и так называемом оппозиционере Алексее Навальном — "Навальный" — получил премию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Большинство украинцев отреагировали на это негативно. Негодование украинцев поддержал телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич, который поделился своими мыслями в Инстаграм-Сториз.

В частности, Анатолий Анатолич отметил, что церемония "Оскара" в этом году пронизана российской пропагандой. При этом он рад, что Брендан Фрейзер получил "Оскар" за свою роль в фильме "Кит", ведь актер действительно выложился в этой ленте.

"То, что "Навальный" получил награду - это просто треш. То есть они сами говорят, что "Оскар" вне политики и не позволяют Владимиру Зеленскому выступить. А потом награду получает фильм о борьбе российских либералов с путиным. Ну это просто фантастика. А то, что жена Навального вообще ничего не сказала об Украине тоже весьма показательно", - высказался телеведущий.

Анатолий Анатолич также подчеркнул, что так называемые хорошие российские либералы постоянно гордятся тем, как Навальный сел в тюрьму за свои идеалы. Но вот забывают о том, сколько украинцев были посажены в тюрьму, схваченные на оккупированных территориях.

"Если у вам есть возможность заявить о своей позиции на весь мир, то говорите не только о бедненьком Навальном, напомните о тысячах украинских пленных в ваших тюрьмах. Вы же там будто кричите за мир. Или же нет, либералы?", - указал ведущий.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.