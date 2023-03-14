Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona решилась на смелый шаг и пообещала своим подписчикам в Инстаграм честно ответить на любой их вопрос. Оказалось, что вопросов у фанатов накопилось немало и касались они разнообразных сторон ее жизни. Отвечая на вопросы, артистка неожиданно вспомнила о случае, когда ее жизни грозила опасность.

Так, Alyona Alyona призналась, что игнорировала сигнал воздушной тревоги - и этод едва не стоило артистке жизни.

"Вспомнила свою самую страшную тревогу за все время. Это был первый месяц полномасштабного вторжения. Мы тогда возили в аптеку необходимые лекарства. Помню, как мы приехали из Киева - уже стемнело. Мы разгружали лекарства и началась тревога, а рядом с нами были оккупированы села. И тогда началась бомбардировка, рядом стреляли. Но у нас не было выбора, ведь многие тогда простые люди стояли в очереди за лекарствами и их нужно было раздать. Это было страшно", - рассказала Alyona Alyona.

Она также рассказала, что за 2022 год она часто задумывалась о том, чтобы все бросить и пожить спокойной жизнью - без сцены. На эти мысли ее натолкнуло состояние здоровья. Но артистка осознала, что своей популярностью может больше помочь.

Напомним, Alyona Alyona предложила украинцам пообщаться лично, но есть условие.

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