Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram и ютуб новое видео, на котором показал пародию на белорусского диктатора Лукашенко.

Как известно, на днях союзник путина допустил недипломатические высказывание в адрес украинского президента Владимира Зеленского. Так, Юрий решил пофантазировать на тему того, как Лукашенко в скором времени будет оправдываться за свои оскорбительные выражение.

В подписи к видео на ютуб-канале Великий написал: "Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, чтобы в очередной раз понравиться путину, собрал воедино весь свой "дипломатический талант" и обозвал Президента Украины "гн*дoй". При этом он не забыл упомянуть, что "Вызов брошен", но на всякий случай уточнил, что "Беларусь в войну втянуть не получится". Есть небольшое предположение, что в скором времени бацька будет говорить прямо противоположные вещи и объяснять всем, что его неправильно поняли. Наглядная инструкция о том, как ему лучше это будет сделать – как раз в этой пародии. Приятного просмотра".

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