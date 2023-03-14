Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила афишу и рассказала о своем выступлении в Киеве.
Так, в своем посте Мишель рассказала, что готовит выступление на фестивале в Киеве и раскрыл все детали. А также решила разыграть билеты на этот фестиваль, так что расписала условия.
К слову, для афиши певица выбрала очаровательное фото, на котором позирует в белом наряде с небрежной прической и легкий макияжем. При этом у нее серьезное задумчивое лицо, она внимательно смотрит в объектив.
В подписи к публикации Андраде написала: "Киев, я соскучилась! Но уже через 5 дней, 18 марта, увидимся на большом музыкальном фестивале @braveuafest в Stereo Plaza. Я хочу сделать вам приятный подарок и разыграть 2 билета. Тегайте в комментариях того, с кем хотите пойти на фестиваль (количество комментариев не ограничено). Уже 17 марта я объявлю победителя в сторис".
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