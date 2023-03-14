Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить запеченные роллы с икрой минтая.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

120 г икры минтая;

200 г риса для суши;

4 листа нори;

50 г огурца;

200 г сыра "Филадельфия";

5 г соли;

5 г сахара;

20 г рисового уксуса;

150 г майонеза.

Рис промываем 7-9 раз холодной водой, пока вода не станет прозрачной. Заливаем рис водой, чтобы она была на один сантиметр выше верхней части риса, и отвариваем.

Отдельно доводим до кипения уксус вместе с сахаром и солью – они должны полностью раствориться. Добавляем заправку в готовый горячий рис и осторожно перемешиваем.

Огурец нарезаем длинными полосками. Крем-сыр перекладываем в кондитерский пакет.

Далее собираем роллы. Нори выкладываем на коврик для роллов. Выкладываем тонким слоем рис, не доходя до верхнего края нори 5 см. Чтобы рис не прилипал к рукам, периодически смачиваем руки в холодной воде. На край листа норы снизу кладем нарезанный огурец, затем — крем-сыр и икру. С помощью коврика заворачиваем ролл. Часть нори без начинки нужно смазать водой и полностью закрутить ролл. Разрезаем его на 8 равных частей.

Включаем духовку на 200 градусов в режиме верхнего гриля. Выкладываем роллы на противень рисом вниз. Сверху выкладываем по 1 ч. л. смеси икры минтая и майонеза. Запекаем роллы 3 минуты и подаем горячими.

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