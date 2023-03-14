Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько снимков из новой нескромной фотосессии.
Как видно, на новых фото Анна запечатлена в интересной локации с кирпичной стеной и тусклым светом. Перед камерой она появилась в коротком черном топе с одним рукавом, этот наряд подчеркнул упругое декольте и плоский живот девушки. Ее густые роскошные волосы распущены и элегантно уложены, а на лице плотный слой макияжа, она кидает загадочные взгляды.
В подписи к публикации Тринчер кокетливо написала: "Мяу". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:
"Анечка, если бы я могла, я тебе сюда миллион лайков поставила".
"Невероятная".
"Непревзойденная".
"Очень красивая кошечка".
"Очень хорошая".
"Красавица".
"Очень хорошо получилось".
"Как вы красивы".
"Ну что за красотка?".
"Изысканная кошечка".
"Просто нереальная красотка".
"Просто бомба".
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"Без отца остались пятеро детишек": отважного Героя провели в последний путь
Новый громкий указ лукашенко: украинцев предупредили, что происходит в беларуси и чего ждать
"Светлая память": ушел из жизни знаменитый певец, Народный артист Украины
"Боль невыносимая": оборвалась жизнь очень храброй украинской красавицы
Напомним, "Ценю каждый миг": "Холостяк" Добрынин после расставания с Квитковой показал, как проводит время с сыном.
Как сообщала Politeka, "Такая нежная и красивая": Денисенко из "Крепостной" восхитила новым образом и пригласила на вечер поэзии.
Также Politeka писала, что "Пора для юмора": "Дизель шоу" пригласили украинцев на праздничный концерт в честь своей годовщины.