Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько снимков из новой нескромной фотосессии.

Как видно, на новых фото Анна запечатлена в интересной локации с кирпичной стеной и тусклым светом. Перед камерой она появилась в коротком черном топе с одним рукавом, этот наряд подчеркнул упругое декольте и плоский живот девушки. Ее густые роскошные волосы распущены и элегантно уложены, а на лице плотный слой макияжа, она кидает загадочные взгляды.

В подписи к публикации Тринчер кокетливо написала: "Мяу". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Анечка, если бы я могла, я тебе сюда миллион лайков поставила".

"Невероятная".

"Непревзойденная".

"Очень красивая кошечка".

"Очень хорошая".

"Красавица".

"Очень хорошо получилось".

"Как вы красивы".

"Ну что за красотка?".

"Изысканная кошечка".

"Просто нереальная красотка".

"Просто бомба".

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