Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила вдохновляющее видео об украинских женщинах.

Так, в ролике Оля примерила на себя несколько образов, показав украинок из прошлого и украинок сейчас, таким образом артистка показала, как изменилась жизнь за последние сто лет. А в конце ролике артистка напомнила об украинских защитницах, которые с оружием в руках служат в ВСУ и обороняют Украину от оккупантов.

В подписи к публикации Цибульская обратилась к украинским женщинам: "Оставь ❤️ в комментариях, если досмотрела до конца и веришь, что украинки – пример для всего мира. Разрыдалась, когда сняла это видео. Киця, я знаю, что тебе бывает сложно и страшно. Что часто хочется сдаться, сложить руки, бросить все. Но помни – ты украинка. Мы сильные, непреодолимые и непобедимые. В каждой из нас сейчас – воля и голос сотен поколений, веривших в светлое будущее. И оно наступит! Уже наступает. Сохрани это видео как маленькое напоминание и держись. Все будет так, как хочешь ты. Обнимаю!".

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