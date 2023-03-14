Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша дала возможность фанатам задать ей вопросы и ответила на них в сторис.

Так, среди прочего у Даши спросили о фигуре, не даль ли ее будет, когда она захочет рожать второго ребенка. Надо отметить, что после первой беременности, когда блогерша набрала лишние килограммы, она много работала над собой. Сейчас у Даши потрясающее рельефное тело, которому завидуют многие девушки.

На этот вопрос Квиткова ответила: "Не будет жаль, потому что я уже знаю, как возобновиться после родов, и планирую вторую беременность немного по-другому вести, но когда еще то будет".

Также у Даши спросили в сторис, какие цветы она любит, на что девушка ответила просто: "Мне очень нравятся дельфиниумы". К слову, перед этим блогерша выложила в сторис фото, на котором позирует с красивым букетом цветов, правда там без дельфиниумов.

Напомним, "Ценю каждый миг": "Холостяк" Добрынин после расставания с Квитковой показал, как проводит время с сыном.

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