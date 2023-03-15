Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша поделилась очаровательными фотографиями с сыном Львом.

На новых снимках Даша и маленький Левчик запечатлены в просторной комнате у зеркала, девушка снимает их на телефон. На этих фото можно заметить, как малыш подрос в последнее время. Перед камерой Даша появилась в простом удобном образе – на ней широкие джинсы и белая футболка оверсайз. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка, она все время обнимает сына.

В подписи к публикации Квиткова напсиала просто: "Мама и сын". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Вы такие классные, мама и сын".

"Такой уже взрослый и стильный красавчик".

"Как же вы красивы".

"Какая благодать".

"Ой, класс, какие вы красивые".

"Какие вы классные".

"Сильно мамин".

"Красивые и стильные".

"Какие красивые фото".

"Вы такие классные и стильные".

"Ну какие красивые".

"Вы – такие стильные".

"Невероятно красивые".

Напомним, "Ценю каждый миг": "Холостяк" Добрынин после расставания с Квитковой показал, как проводит время с сыном.

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