Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша поделилась очаровательными фотографиями с сыном Львом.
На новых снимках Даша и маленький Левчик запечатлены в просторной комнате у зеркала, девушка снимает их на телефон. На этих фото можно заметить, как малыш подрос в последнее время. Перед камерой Даша появилась в простом удобном образе – на ней широкие джинсы и белая футболка оверсайз. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка, она все время обнимает сына.
В подписи к публикации Квиткова напсиала просто: "Мама и сын". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:
"Вы такие классные, мама и сын".
"Такой уже взрослый и стильный красавчик".
"Как же вы красивы".
"Какая благодать".
"Ой, класс, какие вы красивые".
"Какие вы классные".
"Сильно мамин".
"Красивые и стильные".
"Какие красивые фото".
"Вы такие классные и стильные".
"Ну какие красивые".
"Вы – такие стильные".
"Невероятно красивые".
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Напомним, "Ценю каждый миг": "Холостяк" Добрынин после расставания с Квитковой показал, как проводит время с сыном.
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