Популярный украинский дизайнер решил разобрать самые обсуждаемые образы звезд, которые появились на церемонии награждения "Оскар". Свой пост дизайнер сопроводил специальным видео.

«Звездные образы из красной дорожки Oscar🔥 Сделал для вас подборку самых эффектных и провальных образов с церемонии, так что смотрите скорее! И не забывайте делиться своим мнением в комментариях» - поделился Андре Тан.

Мнение украинцев разделились, каждый хотел выразить, что его больше впечатлило или наоборот – показалось неуместным:

«Не нравится образ который примерил мир для рашистов; Мне больше всего ❤️ платье Леди Гаги; Платье Сальмы напомнило мне новогоднее украшение; и вот это, как его?! - новогодний дождик...;

Оскар, видимо уже на Трампа работает, после награждения раши; Спасибо, мне лучший образ Кары Делевинь; 1 образ шикарный».

Ранее на своей странице в Instagram модельер решил поделиться с украинцами советами, как снизить чрезмерный контроль над своей жизнью.

"Я вечно все контролирую. Сегодня я сидел в горах и снова думал о том, сколько должен сделать, почему иногда не получается реализовать тот или иной замысел, и поймал себя на мысли, что стараюсь все контролировать", — пишет Андре Тан.

Напомним, Андре Тан показал украинкам, как стильно носить белую рубашку.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

Также Politeka писала, что Андре Тан показал украинкам топ самых актуальных сапог.